DEPRESSÃO INFANTIL: Compreenda o que é e saiba como ajudar

Atualmente tornou-se comum vermos inúmeras notícias sobre depressão, a qual já é considerada o mal do século. Mas, e a depressão infantil (DI)? Pouco se ouve falar ou é noticiada pela mídia. Mas, segundo estudiosos, acredita-se que a incidência da doença acometa mundialmente de 1 a 2 % das crianças com até 5 anos, e aumenta progressivamente de acordo com a faixa etária, chegando aos 5% entre os pré-adolescentes e adolescentes de 9 a 14 anos de idade.

É importante ressaltar, que se não for propriamente diagnosticada e tratada, a depressão pode desencadear dificuldades escolares e sérios prejuízos no desenvolvimento emocional, familiar e social da criança.

O que é a depressão infantil? Quais são os sintomas?

De acordo com os manuais de psiquiatria, o que causa a depressão são as modificações químicas que ocorrem no cérebro, principalmente com relação aos neurotransmissores: serotonina, noradrenalina e dopamina, que são os responsáveis pelo nosso bem estar.

A diminuição dessas substâncias, que participam da comunicação entre os neurônios, pode ser causada por fatores genéticos, psicológicos e/ou sociais. Nesse sentido, tanto a depressão em adultos, como em crianças, é considerada uma doença e, dependendo da gravidade, precisará de medicamentos (que são prescritos por psiquiatras), para que restabeleça o reequilíbrio neuroquímico, visando o bem estar psicológico e, consequentemente o físico.

Mas, ainda assim é relevante enfatizarmos que a criança, assim como nós, também tem os seus momentos de tristeza, de crises de mau humor, antipatia e dias em que queira brincar ou ficar sozinha, comer pouco ou exagerar e conversar pouco.

Diagnosticando a depressão em crianças

Quando observar que a criança demonstrou os comportamentos abaixo por mais de um mês, de forma intensa e que sua vida está sendo afetada por isso, é hora de procurar ajuda. Estes são os sintomas mais comuns da depressão infantil:

■ Tristeza em vários momentos da rotina diária;

■ Perda ou diminuição da alegria que sentia outrora em atividades;

■ Redução da energia ou sempre reclama de cansaço;

■ Desinteresse por brincar com os amigos;

■ Preferência pelo isolamento;

■ Crises constantes de choro ou até mesmo agressividade;

■ Diminuição ou recusa em alimentar-se;

■ Excesso de sono ou insônia;

■ Perda de peso;

■ Diminuição da atenção e memória.

Evidentemente que, deve-se conversar com a criança para saber os motivos da sua mudança brusca de comportamento e após a conversa, levá-la para ser avaliada por um psicólogo. Sendo que, se confirmada a hipótese da depressão, a criança será encaminhada para um médico psiquiatra para que, juntamente com a sua equipe, possa dar o diagnóstico.

A partir de 1 ano, já é possível também observar sintomas de depressão infantil. O bebê depressivo tem choros constantes, sem motivos relacionados à saúde física. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores serão as condições para reverter o processo.

As causas comuns da depressão infantil

Assim como nós adultos, a D.I. também pode ser hereditária ou genética, ou seja, se um dos pais ou familiares, tiverem apresentado depressão em algum momento de suas vidas, a probabilidade de a criança desenvolver algum transtorno mental aumenta em até 5 vezes.

Conforme explica o psiquiatra infantil Gustavo Teixeira, há dois fatores importantes para o desenvolvimento de depressão em crianças: uma predisposição genética e um ambiente “tóxico”, que funciona como um gatilho.

E, independente da genética, estes são os fatores comuns que contribuem ou favorecem a D.I.:

■ Separação ou perda dos pais;

■ Morte dos avós, pessoas queridas ou animais de estimação;

■ Lar conturbado por brigas e estresse;

■ Bulliyng;

■ Mudança de escola e de domicílio;

■ Situações novas e desgastantes;

■ Situações que mexam com o seu estado emocional, etc.

■ Por isso, esteja sempre atento, principalmente quando já há casos de depressão na família ou houve separação dos pais.

Buscando ajuda

Se estiver percebendo a maioria ou todos os sintomas característicos de depressão em seu filho, procure um psicólogo ou psiquiatra, para sanar as suas dúvidas.

É certo que, as crianças que tiverem o tratamento necessário associado à terapia, apoio familiar e da escola, terão todas as condições necessárias de se tornarem adultos, seguros de si, de serem excelentes profissionais, formarem uma família e de serem muito felizes.

Abraços calorosos e até a próxima!!!

Texto: Rachel Matos & Giselle Aoki