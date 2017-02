Declaração e retituição de imposto de renda no Japão

Trabalhou durante os últimos 5 anos, declarou sua renda, pagou seus impostos e possui dependentes? Você tem direito de restituir seus impostos de renda e municipal, de uma forma bem simples.

Saiba como declarar e restituir os seus impostos.

O Kakutei shinkoku é a declaração dos rendimentos. O valor pago no imposto de renda sobre esses rendimentos são calculados com referência no ano anterior (dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro), e declarados no período de 16 de fevereiro a 15 de março na Receita federal (Zeimusho).

A declaração de renda é uma forma de ajustar o pagamento dos impostos. Fazendo a declaração é avaliado se houve falta de pagamento ou excesso, com isso pode ser devolvido o excedende ou solicitado o pagamento do valor que falta.

Se caso os seus rendimentos foram submetidos ao ajuste tributário no final de ano (Nenmatsu chousei) pelo empregador, não precisa fazer a declaração individualmente.

Se caso corresponde às situações abaixo, prepare os documentos necessários e faça a sua declaração. Mais detalhes na Receita federal (Zeimusho).