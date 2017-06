De quanto é o salário médio no Japão e que empresas pagam salários médios acima de 10 milhões de ienes por ano?

Existem 60 empresas no Japão, cujo salário médio anual é superior a 10 milhões de ienes por mês. Todas elas têm ações na Bolsa de Valores de Tokyo e são as empresas top da economia japonesa, como os grandes bancos e empresas que lidam com ações como Nomura Holdings, Mitsui-Sumitomo, Mitsubishi. A Nomura Holdings, por exemplo, paga salário médio de quase 16 milhões de ienes. As empresas de Comunicações geralmente pagam bem e a TV Asahi, TV Tokyo (TBS), TV Fuji, WOWOW, RKB Mainichi, SkyPerfecTV estão todas na faixa superior a 10 milhões de ienes de salário médio por ano. A TV Asahi paga de salário médio, cerca de 15 milhões de ienes por ano.

Na verdade apenas 4% dos trabalhadores japoneses têm a sorte de receberem salários acima de 10 milhões de ienes por ano. O salário do presidente da Sony causou sensação quando foi anunciado: 500 milhões de ienes. Praticamente todos que ganham salários acima de 10 milhões de ienes no Japão, trabalham em empresas top da economia japonesa, que por sua vez só contratam formandos das melhores universidades, como a Universidade de Tokyo, Waseda e Keio.

Mas quanto é o salário médio de um trabalhador japonês?

Em 2016, a média do salários de empregados regulares (sei-shain) no Japão aumentou em 20 mil ienes em relação ao ano anterior e foi de 4,42 milhões de ienes por ano. O setor que mais aumentou foi o de seguros, com um aumento de 600 mil ienes em relação ao ano anterior. Em segundo lugar vem o setor onde grande parte dos brasileiros trabalha, que é de indústria de máquinas e aparelhos eletro-eletrônicos, com um aumento no salário médio anual de 510 mil ienes em 2016, e foi de 4,88 milhões de ienes.