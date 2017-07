Ex-paquito agora é Missionário na África

Nas décadas de 80 e 90, ainda muito jovem, Alexandre Canhoni, mais conhecido como Xand, trabalhou no programa Xou da Xuxa, ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel. Fez alguns filmes, gravou diversos discos, fazia shows, tinha muitos fãs e uma carreira da qual muitos jovens sonhavam em ter naquela época.

Mesmo diante da fama e atuando na carreira musical, Xand mudou radicalmente seu estilo de vida, pois sabia que tinha um grande chamado, já que sempre gostou de ajudar ao próximo e ser solidário com quem precisasse, independente da sua religião.

Dos holofotes da fama, ao anonimato, Xand saiu do conforto do seu país, carregando na bagagem muita vontade de poder fazer uma pequena diferença no mundo.

Em 2001, acompanhado pela esposa Giovana Canhoni, mudaram-se para Niamey, capital do Níger.

O Níger é uma das nações mais pobre do planeta e enfrenta sérios desafios para o desenvolvimento, já que mais de 80% da sua área, é coberta pelo Deserto do Saara, dificultando a agricultura. Além disso, por causa da extrema pobreza, não existe fundos para ser investido na infraestrutura, educação, melhorias ambientais e desenvolvimento do país.

Mesmo sabendo de todas as dificuldades que passariam ao deixar os familiares, largar a carreira e os amigos para trás, Xand e sua esposa iniciaram o Projeto Esperança Niger. O Slogan do site descreve exatamente o que Xand carrega em seu coração:

“Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver.”

Atualmente eles têm 19 filhos adotivos, porém alguns já se casaram e estão desenvolvendo suas profissões para ajudar tanto a família, como o país em que vivem.

Em 2015, a base do projeto foi destruída por um ataque político ligado à religião. Como a maioria dos habitantes do país são muçulmanos, saíram destruindo muitas igrejas, comércios e casas, deixando diversas pessoas sem moradias.

Mesmo perante esse ataque, o programa social não parou e hoje cuidam de mais de duas mil crianças com ajudas de doações, ofertas e trabalhos.

Mesmo morando na África, o ex-paquito não deixou de lado seu lado artístico musical e já gravou alguns cds independentes, cantando em francês, dialetos locais e português ao lado dos seus filhos e das crianças do projeto.

Em agosto deste ano, Xand virá ao Japão para dar palestras em algumas escolas e igrejas, falando sobre o Projeto Esperança Níger, sobre o impacto que teve em sua vida ao se mudar para o segundo país mais pobre do mundo e vai falar também sobre a importância dos valores sociais nas famílias.

“Será uma palestra bem diversificada, para todos os tipos de pessoas, independente da idade ou religião. Quero contar um pouco sobre a cultura do país e minha história de vida, que pode servir como aprendizado para muita gente, que muitas vezes não dão valor ao que tem, sendo que existem outras que não tem nem o que comer.”

Para quem tiver interesse em assistir uma de suas palestras, Alexandre estará nos seguintes locais:

Shiga – Konan: 2 de agosto a partir das 20:00h na igreja presbiteriana de Konan.

Gifu – Minokamo: 3 de agosto a partir das 20:00h na igreja presbiteriana.

Aichi – Anjo: 4 de agosto a partir das 20:00h na igreja presbiteriana de Anjo.

Shizuoka – Hamamatsu: 5 de agosto a partir das 12:00h na Wizard

Aichi – Nagoya: 5 de agosto a partir das 20:00h na igreja MIR NAGOYA

Shizuoka – Fukuroi: 6 de agosto a partir das 10:30h na igreja presbiteriana de Fukuroi.

Gifu – Ogaki: 6 de agosto a partir das 17:00h na igreja Evangélica de Ogaki.

Todas as entradas serão gratuitas. Caso houver interesse em ajudar o programa social, poderá fazer contribuições que serão bem vindas. Vale lembrar que contribuições como, mantimentos, calçados e roupas não poderão ser recebidas, pois a taxa de bagagem extra para a África custa caro.

Se você tem interesse em conhecer mais sobre o projeto e quer ajudar, entre no site:https://www.agdniger.com

WhatsApp contato direto: +55 11 965714533