Daiso abrirá lojas no Paraná

CURITIBA (IPC Digital)-Segundo o gerente geral da Daiso Japan Brasil, Reginaldo Gonçalves Paulista, até o final do ano que vem serão inauguradas lojas da rede no Paraná, nas cidades de Londrina e Curitiba. Para quem não conhece, a Daiso é a maior rede de lojas de preço único no Japão (a famosa loja de ¥100).

Em março deste ano foi inaugurada uma loja no Shopping Cidade Jardim em São Paulo. Neste ano ainda serão inauguradas mais três lojas no estado (Shopping Jardim Sul e Shoppping Metrô Itaquera na cidade de São Paulo e Parque Shopping Maia em Guarulhos).

Em 2016 a Daiso encerrou o ano com 13 lojas próprias, além de 9 lojas em parceria com a rede de Supermercados Hirota (todas no estado de São Paulo).

Fonte: G1