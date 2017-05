Cuidado: Crianças de escolas primárias no Japão estão com uma nova brincadeira insólita

Cuidado: Crianças de escolas primárias no Japão estão com uma nova brincadeira...

Estou aqui curtindo a minha madrugada de domingo para segunda, neste silêncio tão precioso, procurando na internet, alguma notícia interessante para ser publicada no site da IPC digital, e eis que me deparo com uma história inacreditável! Uma história que ainda está na sua forma mais tenra, ainda em processo de virar o que nós jornalistas chamamos de notícia. É assim:

Um rapaz japonês de cognome こっちゃん@YZF escreveu no seu tweeter que estava dirigindo a sua moto quando uma menina apareceu de repente, na sua frente, de propósito. Ele felizmente conseguiu frear a sua moto a tempo e não atropelou-a. “Mas para dar um sermão pelo perigo que nós passamos, perguntei à garota porque ela tinha feito aquilo. E o mais incrível foi o que ela respondeu: Porque está na moda. Está todo mundo fazendo”. A garota tinha dez anos e estava cursando o terceiro ano primário.

こっちゃん@YZF relatou o fato no seu tweeter e qual não foi a sua surpresa ao receber um monte de tweets de pessoas que tiveram experiências idênticas, não só de motos, mas com pessoas que dirigiam seus carros também. Ao checar os tweets, a gente tem a séria impressão que a coisa está mais disseminada entre as meninas, o que não quer dizer que os meninos não estejam fazendo esse tipo de brincadeira para “desafiar a coragem” (a palavra em japonês é “kimodameshi”). Alguns tweets relatavam incidentes com meninos também. Outros em duplas de garotas em atitudes desafiadoras como se dissessem: Atropele-me se é capaz! E parece que não é em uma região específica. Não é só de Tokyo ou de grandes cidades. Mas enfim, a menina ou o menino que consegue atravessar a rua, ileso, fazendo o motorista frear bruscamente na sua frente, é considerado “corajoso”, ou na maior parte das vezes, “corajosa”. E quem não quer participar disso, é o quê?

Qual o significado social que se esconde por trás dessa nova “brincadeira”? Quais são os fatores que fazem irromper esse tipo atitude? Certamente há um significado profundo que deve ter muito a ver com assa sensação de beco sem saída de um País que parou de crescer, que parou de casar, de namorar e de ter filhos. Desse país em que os adultos e crianças se matam por tão pouco.

Mas eu ainda estou tão estupefacto em ter tomado conhecimento dessa insólita brincadeira das crianças japonesas, uma brincadeira tão tétrica, tão sórdida, tão heavy metal, que não sei ainda direito o que pensar.

Apenas sinto uma tristeza muito grande por este país e pelo mundo como um todo …