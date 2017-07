Crianças trancadas dentro do carro morrem devido ao calor

Pai é preso pela morte do filho de 1 ano e 11 meses após deixá-lo trancado dentro do carro. No dia 8 de julho, Murata Hironori (25), morador de Kosai, Shizuoka, foi jogar pachinko e deixou o filho Riku trancado no carro estacionado durante duas horas. Ele morreu de hipertermia. A temperatura neste dia, às 11h, era de aproximadamente 32 graus.

No dia 24, outra criança foi encontrada morta dentro do carro. Num estacionamento na cidade de Nara, um menino de 9 anos foi encontrado inconsciente dentro do carro, pela mãe. Ela chamou socorro mas o filho morreu no hospital por hipertermia.

O menino ficou dentro do carro durante uma hora e meia, enquanto a mãe estava no hospital. Ela entregou a chave do carro ao filho mas os bombeiros tiveram que quebrar o vidro do veículo para o resgate.

Neste caso, a mãe não foi presa porque foi visto como acidente.