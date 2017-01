Crianças no Japão lutam para sair do ciclo da pobreza

O universitário Hyungsik Lee, é filho de chinês com uma japonesa. Somente após entrar para universidade, pode reparar melhor nas diferenças sociais do japão.

Hyungsik Lee cresceu em uma das dezenas de casas administradas pelo governo municipal para famílias de baixa renda na prefeitura de Hyogo, a pobreza costumava ser parte de seu cenário diário.

Alguns de seus amigos abandonaram o ensino médio, enquanto alguns foram levados para centros de detenção juvenil por cometerem crimes, disse ele. Quando Lee, entrou na universidade, muitos de seus amigos de infância estavam trabalhando em fábricas.

Vindo de um ambiente como esse, foi chocante para Lee descobrir que muitos estudantes que ele conheceu no campus eram de famílias ricas, onde ir para a faculdade era a norma. De acordo com os dados de 2014 da universidade, 54,8 por cento dos seus alunos eram de famílias com mais de ¥ 9,5 milhões em renda anual.

“Eu senti como se tivesse chegado a um mundo totalmente diferente. … Foi quando eu entendi o que era uma hierarquia “, disse Lee, que chefia Learning for All, uma organização sem fins lucrativos baseada em Tóquio que fornece apoio acadêmico para crianças em necessidade.

“Meus colegas universitários disseram que a situação dos meus amigos de infância tinha a ver com a falta de esforços deles. … Mas eu sei que alguns não tiveram o tempo e nem condições necessárias para continuar os estudos. Alguns tiveram que olhar os irmãos mais novos, ou não tiveram escolha nenhuma por causa das dificuldades financeiras.

“O futuro de uma criança é extremamente influenciado pelo local onde nasceram ou pelos antecedentes de suas famílias, e que muitas vezes é difícil mudar apenas por seus próprios esforços”, disse Lee.

O ciclo da pobreza ao longo das gerações é um problema crescente no Japão. Crianças em famílias com dificuldades financeiras tendem a ter baixo desempenho acadêmico e escolaridade e, portanto, uma baixa renda vitalícia, dizem analistas.

De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a taxa de pobreza relativa – a percentagem de crianças que vivem abaixo da linha de pobreza – aumentou de 10,9% em 1985 para 16,3% em 2012. A cifra se traduz em cerca de 1 em cada 6 crianças.

A linha de pobreza é considerada como metade da renda familiar média da população total. Em 2012, a linha de pobreza do Japão foi de ¥ 1,22 milhões de renda anual por pessoa. Para uma família com um único progenitor com dois filhos, a linha estava aproximadamente ¥ 2,07 milhões, ou cerca de ¥ 170.000 por mês.

Um estudo de 2014 da Universidade Ochanomizu determinou que os níveis acadêmicos das crianças aumentaram quase na proporção dos níveis de renda de seus pais.

Historicamente, as medidas governamentais para combater a pobreza concentraram-se no sistema de bem-estar para fornecer dinheiro a pessoas em dificuldades financeiras.

Nos últimos anos, o governo acrescentou medidas para apoiar o custo da educação das crianças, incluindo o aumento do montante máximo de subsídio de apoio à criança para pais solteiros, uma vez que a pobreza das crianças é muitas vezes ligada a pais solteiros.

Mas esse apoio financeiro às famílias de baixa renda é amplamente visto como ineficaz na erradicação do ciclo de pobreza, uma vez que os pais não necessariamente usam o dinheiro para o benefício de seus filhos.

De acordo com uma simulação de 15 anos da organização sem fins lucrativos Nippon Foundation e Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., se a questão não for tratada, a renda vitalícia dessas crianças será reduzida em ¥ 2,9 trilhões. Essa perda também resulta em ¥ 1,1 trilhão menos na receita fiscal do governo.

“A questão não é dos negócios de outras pessoas. É uma perda social e cada um de nós precisa apoiá-los no final “, disse Yohei Kobayashi, analista sênior da Mitsubishi UFJ Research and Consulting, durante um recente simpósio sobre a pobreza infantil.

Dada essa realidade, tanto o setor público quanto o privado têm reforçado esforços para apoiar famílias de baixa renda, na esperança de quebrar o ciclo vicioso da pobreza.

Entre as iniciativas está a cantina infantil kodomo shokudo, onde as crianças recebem refeições gratuitas e apoio acadêmico após a escola.

Fundação Nippon planeja abrir 100 instalações em todo o país dentro dos próximos cinco anos para crianças que vivem na pobreza. A ideia é preparar a criança para o mundo acadêmico, proporcionando a ela a chance de disputar uma vaga em uma universidade.

A fundação abriu sua primeira instalação em Toda, Prefeitura de Saitama, em novembro. O grupo de Lee está participando lá como um operador.

“As crianças aprendem rápidos. Sua capacidade de adaptação é surpreendentemente alta “. “Todas as crianças têm possibilidades. O importante é trazer suas habilidades para que eles possam desempenhar papéis ativos na sociedade “, disse Lee.