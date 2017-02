Crianças japonesas são vítimas de pedófilos e pornografia infantil

Segundo investigações cerca de 170 criancas Forma vítimas de pedofilia e pornografia infantil.

Um grupo de seis homens estão sendo acusados pelo ministério público por abuso de menores. Um professor de ensino básico (shougakkou) e um enfermeiro estão envolvidos no escândalo. Eles foram presos sob a acusação de praticar atos indecentes com crianças e de produzir vídeos com menores.

Os “pedófilos” abusaram dos meninos em acampamentos promovidos para crianças de ensino básico (shougakkou) à ensino fundamental (chugakkou).

Os investigadores descobriram que o professor fez imagens com um relógio com câmera acoplada . Os homens filmavam, tiravam fotos de crianças e compartilhavam entre o grupo. Todos os seis declararam ter interesse por crianças do sexo masculino.

A polícia está investigando para ver se há mais envolvidos em todo o Japão.

