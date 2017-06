Crianças Japonesas respeitam mais as mães que os pais

O dia dos Pais, no Brasil, se comemora no segundo domingo de agosto, mas o Japão comemora no terceiro domingo de junho, junto com os EUA e Inglaterra, e neste ano de 2017, caiu no dia 18 de junho.

A segunda maior agência de publicidade do Japão, a Hakuhoudou, fez uma pesquisa com 800 crianças do quarto ano da Escola Primária (Shougakkou) a segunda série do Ginásio (Chugakkou) de Tokyo, e pela primeira vez nos últimos 20 anos, desde que a empresa começou a fazer essa pesquisa, o número de crianças que responderam que respeitam a mãe superou o número de crianças que responderam que respeitam o pai.

Cerca de 70% das crianças responderam que respeitam a Mãe, com um aumento de 7% em relação à pesquisa realizada há dez anos atrás. Enquanto que houve uma redução de 2,1% das crianças que responderam que respeitam o Pai, que dessa vez ficou em apenas 61,5%.

A Hakuhoudou disse que como o número de mães que trabalham vem aumentando muito nos últimos anos, as crianças respeitam a vida árdua que as mães levam, trabalhando fora de casa e ainda dando conta dos serviços do lar.

Em relação aos pais, a Agência de Publicidade acha que eles devem melhorar a comunicação com os seus filhos, explicando melhor a respeito do seu trabalho.