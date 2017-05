Coreia do Sul elege um presidente que tende a ser simpatizante do regime de Kim Jong-un

Coreia do Sul elege um presidente que tende a ser simpatizante do...

As pesquisas de boca de urna dão a esmagadora vitória ao candidato de centro-esquerda Moon Jae-in nas eleções para presidente da Coreia do Sul realizadas no dia 9 de maio.

Segundo as pesquisas, que têm sido historicamente certeiras naquele País, Moon Jae-un venceu por uma larga margem de votos em relação aos seus concorrentes: Moon Jae-in, do Partido Democrata terá 41,4% dos votos enquanto Hong Jun-pyo, do Partido Conservador (o partido da ex-presidente Park Geun-hye, destituída da presidência sob acusações de corrupção e abuso de poder) terá 23,3% e em terceiro lugar, Ahn Cheol-soo, do Partido Popular com 21,8% dos votos.

As eleições presidenciais da Coréia do Norte não têm segundo turno e o candidato com o maior número de votos vence as eleições. Moon Jae-in já fez declarações como novo presidente eleito e as maiores TVs e mídias sul-coreanas também dão como certa a vitória de Moon Jae-in.

Moon sempre esteve na liderança do movimento popular que tirou a Park Geun-hye do poder, como líder do maior partido de oposição, denunciando a ex-presidente para as multidões de populares. Ele foi candidato à presidente na eleição passada e perdeu por uma pequena margem para Park Geun-hye, que acabou destituído por impeachment.

Moon Jae-in é filho de refugiados da Coreia do Norte e passou uma infância pobre, com muitas dificuldades. Se engajou desde os tempos de estudante em movimentos em prol da democracia no seu país e lutou contra a ditadura de Park Chung hee (pai da ex-presidente destituída) tendo sido preso por duas vezes.

A deterioração das relações entre as duas Coreias junto com a crise envolvendo Kim Jong-un e Donald Trump impactaram a campanha eleitoral, cujo foco principal deixou de ser a reconstrução das instituições democráticas no País para dar maior importância às relações com a Coreia do Norte.

A sua liderança absoluta nas pesquisas de popularidade chegou a ser ameaçada por suas posições mais simpáticas ao regime de Kim Jung-un. Ele quer reconhecer Kim Jong-un como chefe de estado legítimo da Coreia do Norte e iniciar uma relação “construtiva” com os irmãos do norte, baseado em um espírito de amizade e solidariedade, que inclui aumento das relações econômicas e ajuda financeira.

A Associação dos Refugiados da Coreia do Norte já se manifestou contrária às posições que Moon Jae-in quer tomar em relação à Coréia do Norte e ameaça deixar a Coreia do Sul e ir em busca de um país realmente democrático para se instalar como refugiados políticos.

Moon Jae-in tem um enorme desafio, de transformar um país onde os grandes conglomerados como Hyundai e Samsung contribui com mais de 55% do PIB, enquanto que contribui com apenas 5% do empregos da Nação. Ele promete criar 810 mil empregos públicos e fornecer incentivos para que os empresários criem mais empregos.

Entrevistado pela revista Times, ele se disse pronto para vencer a crise atual que permeia as áreas da segurança, relações internacionais e economia.

Em relação ao Japão, o seu grande pleito é de rever o acordo assinado entre Park Geun-hye e o governo de Shinzou Abe, que punha um ponto final nas reinvidicações relacionado às escravas sexuais coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, ultrajadas e violentadas pelo Exército japonês. As estátuas das meninas que representam as escravas sexuais continuam proliferando na Coreia do Sul e Moon tem levado flores para elas.