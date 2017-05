Coreia do Sul dispara 90 tiros de metralhadora em objeto voador não identificado vindo da Coreia do Norte

Radares militares da Coreia do Sul detectaram um objeto voador não identificado por volta das 16:00 do dia 23 de maio último (nesta terça-feira).

Militares da Coreia do Sul dispararam 90 tiros de metralhadora visando atingir o objeto voador norte-coreano que invadiu o território sul-coreano. Depois dos tiros, o objeto voador desapareceu do radar.

Suspeita-se que o objeto voador tenha sido um “drone”, mas a rigor, a natureza dele não está nem um pouco claro.

Este novo episódio, que aconteceu apenas dois dias depois do lançamento do míssil de médio alcance norte-coreano, aumenta, de maneira crítica, as tensões entre as duas Coreias.

A agência oficial de notícias norte-coreano havia acabado de criticar a atitude do novo presidente sul-coreano Moon Jae-in e sua política de abrir diálogo com a Coreia do Norte ao mesmo tempo que promove sanções econômicas ao seu vizinho do norte: “Diálogo e Sanções. As duas coisas não podem andar juntas”, criticou.