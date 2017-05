Coreia do Norte lança novo míssil balístico pela terceira semana consecutiva

Às 05:39 AM do dia 29 de maio, nesta segunda-feira, a Coreia do Norte lançou novo míssil balístico. É o terceiro lançamento com sucesso em três semanas consecutivas. Desta vez o míssil atingiu uma altura de 120 km e voou 450 km, vindo a cair em águas territoriais do Japão, a apenas 300 km das Ilhas Oki-shotou, em Shimane-ken. Presume-se que o tipo de míssil lançado seja semelhante ao Scud, de curto alcance. Analistas da Coreia do Sul acreditam que pode ter sido um teste do primeiro estágio de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

Analistas militares tendem a achar que esta frequência de testes de mísseis norte-coreanos seja para contrapor à atitude dura que a administração do presidente Trump está tomando em relação à Coreia do Norte. Kim Jong-un estaria querendo acelerar o desenlvimento de mísseis e armas nucleares para se tornar uma ameaça real às atitudes de Donald Trump.

Os testes teriam também a função de desestabilizar a aliança internacional que está se formando para pressionar a Coreia do Norte, no sentido desta suspender imediatamente o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais.

A Coreia do Norte lançou 20 mísseis em 2016, e este ano já lançou 12 mísseis com este último lançado na manhã do dia 29.

O governo japonês fez um grave e sério protesto contra este lançamento, dizendo que vai contra todas as decisões e diretrizes da ONU. A Coréia do Sul convocou imediatamente o seu Conselho de Segurança Nacional.