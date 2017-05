Coreia do Norte lança novo míssil balístico que é o décimo primeiro neste ano

No dia 21 de maio último, às 16:59, a Coreia do Norte lançou novo míssil balístico, dessa vez em direção ao Japão. O míssil voou cerca de 500 km e caiu no Mar do Japão, fora do mar territorial japonês.

O míssil é o mesmo tipo de míssil de média distância lançado no dia 12 de fevereiro último quando foi anunciado que a Coreia do Norte havia conseguido lançar com sucesso um míssil balístico com combustível sólido, muito mais fácil e seguro de ser lançado.

Este é o décimo primeiro míssil lançado só neste ano de 2017.

O governo japonês fez um veemente protesto à Coréia do Norte a respeito desta nova provocação norte-coreana, chamando-a de “inaceitável”.

O governo americano já tinha conhecimento do lançamento e o comando militar norte-americano na Coreia do Sul disse estar analisando o lançamento do novo míssil norte-coreano com os sul-coreanos. “Podemos adiantar que não é um míssil Intercontinental (ICBM) como o que foi lançado no dia 14 de maio último”, concluiu.