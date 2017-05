Coreia do Norte avisou a China com antecedência sobre realização de teste nuclear no dia 20 de abril

Coreia do Norte avisou a China com antecedência sobre realização de teste...

A JNN (Japan News Network) divulgou no dia 12 de maio, que teve acesso a informações confiáveis de que a Coréia do Norte teria avisado à China com antecedência sobre a realização do seu sexto teste de artefato nuclear no dia 20 de abril último.

A China, por sua vez, teria ameaçado a Coreia do Norte que se este teste nuclear viesse realmente a ser realizado, iria fechar todas as fronteiras com a Coréia do Norte de modo definitivo, inclusive sustando qualquer intercâmbio através de transporte marítimo. Isto significa que a Coreia do Norte iria ficar sem qualquer produto ou ajuda vinda da China, que responde por 90% de todo o comércio exterior da Coreia do Norte.

O Exército Vermelho da China e a Polícia Chinesa teriam ficado de prontidão na noite do dia 19 de abril até o amanhecer do dia 20 de abril, para tomar contra medidas caso o teste nuclear norte-coreano viesse a ser realizado.

A China teria reportado o pré-aviso norte-coreano a Washington, reportando que ameaçou a Coreia do Norte de retaliações duras se o teste fosse realmente realizado.

O governo japonês também teve acesso à informação a respeito do teste nuclear no dia 20 de abril através dos EUA, mas o teste acabou não sendo realizado.

Foi justamente nesta época que Donald Trump elogiava Xi Jinping com frequência, e a Coréia do Norte passou a criticar a China com veemência através da sua agência estatal de notícias, a KNCA.