Coreia do Norte assalta bancos em 31 países através de “hackers do estado”

Coreia do Norte assalta bancos em 31 países através de “hackers do...

Um diretor da Symantek, a gigante da segurança da informática no mundo, depôs numa Comissão de Segurança Nacional do Senado norte-americano no qual declarou que um grupo de hackers “oficiais” da Coreia do Norte teria assaltado 81 milhões de dólares do Banco Central de Bangladesh.

O diretor da Symantek foi mais além ao divulgar resultados de análises da empresa: O grupo de hackers da Coreia do Norte já teria feito assaltos do tipo em 31 países. “Há evidências de que estes crimes cibernéticos estejam sendo feitos através da interferência estatal da Coreia do Norte. Não são crimes realizados por indivíduos isolados. O estado norte-coreano está envolvido”, disse.

O jornal The New York Times publicou uma matéria no qual diz que os hackers norte-coreanos tentaram transferir um bilhão de dólares do Banco Central de Bangladesh, nada menos de 10% de todo o PNB de Bangladesh, para uma conta localizada nas Filipinas. Funcionários do Banco suspeitaram de algo e deixaram transferir “apenas” 81 milhões de dólares.

A primeira vez que este tipo de assunto veio à tona foi em 1986 quando se soube que a Coreia do Norte havia contratado 25 instrutores russos para treinar “guerreiros cibernéticos”. Em 2014, a Sony Pictures sofreu um atentado cibernético através de um malware cujo código era idêntico ao que foi utilizado para assaltar o banco de Bangladesh. A respeito do assalto ao Sony Pictures, o FBI tem como certo que a Coreia do Norte, enquanto nação, foi a autora do crime. O mesmo código foi usado para assaltar um milhão de dólares do Banco do Vietnâ.

Muito provavelmente, o dinheiro assaltado através destes crimes organizados de hackers norte-coreanos, estão alimentando o desenvolvimento de mísseis balísticos e armas nucleares de Kim Jong-un.