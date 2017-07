Coréia do Norte anuncia que o teste de Míssil Balístico Intercontinental (ICBM) capaz de atingir o território Norte-Americano foi “um sucesso total”

A Coréia do Norte anunciou às 15:30 do dia 4 de julho último, através da sua televisão estatal para toda a população norte-coreano, como notícia “de grande importância”, que realizou o tão esperado teste de Míssil Balístico Intercontinental e foi “um sucesso total”.

Presume-se que este anúncio do governo norte-coreano refere-se ao lançamento do míssil balístico de hoje de manhã, às 09:39. Este míssil foi lançado a uma altura bem superior a 2.500 km e voou durante 40 minutos, segundo os analistas sul-coreanos, vindo a cair no mar territorial japonês, dentro da zona econômica exclusiva do Japão (EEZ). Nunca um míssil norte-coreano voou durante tanto tempo.

Se este míssil tivesse sido lançado em posição vertical, teria atingido uma distância de vôo de mais de 7000~8000 km, distância capaz de atingir o território continental norte-americano.

O presidente norte-americano Donald Trump havia anunciado no início desta crise política com a Coréia do Norte, em abril deste ano que, uma das condições para realizar um ataque militar a Coréia do Norte, seria esta conseguir obter a tecnologia para lançar um Míssil Balístico Intercontinental capaz de atingir o território norte-americano.

