Coreia do Norte ameaça atacar não só bases norte-americanas no Japão

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, declarou no dia 30 de maio último, através da Mídia Estatal norte-coreana, que “até agora, os alvos de ataque no Japão se restringiam a bases norte-americanas instaladas no País, mas com as recentes atitudes do governo japonês, tratando a Coreia do Norte como nação inimiga, obedecendo às diretrizes dos EUA, não teremos outra saída a não ser mudar esse princípio, incluindo outros alvos japoneses”.

A mensagem é uma resposta ao posicionamento do governo japonês nas últimas reuniões internacionais, principalmente na recente reunião de cúpula do G-7, onde o primeiro ministro Shinzou Abe se posicionou de maneira pró-ativa a favor de sanções mais duras contra a Coreia do Norte.

As bases norte-americanas no Japão se localizam principalmente em Okinawa (base aérea de Kadena), Aomori (Base Aérea de Mizawa), Tokyo (Base Aérea de Yokota), Kanagawa (Base Naval de Yokosuka) e Nagasaki (Base Nave de Sasebo).