Coreia do Norte acusa CIA de tentativa de assassinato de Kim Jong-un

No dia 5 de maio último, o Ministério da Defesa da Coreia do Norte, através da sua agência de notícias estatal, KNCA, acusou a CIA de ter tramado o assassinato de Kim Jong-un junto com o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul. O “atentado terrorista” teria fracassado e o plano, desbaratado pela inteligência norte-coreana.

Segundo o pronunciamento de mais de 2 mil palavras do Ministério da Defesa da Coréia do Norte, a CIA teria fornecido 40 mil dólares e um aparelho de comunicação via satélite a um lenhador norte-coreano de sobrenome “Kim”, que trabalha no extremo leste da Rússia. Ele teria sido treinado pelo Serviço Secreto sul-coreano com o objetivo específico de assassinar Kim Jong-un.

O ataque seria realizado em um dos eventos oficiais de Pyongyang. A “arma” a ser utilizada seria “substâncias bio-químicas”, que inclui material radioativo. Através desse método a morte de Kim Jong-un só se daria meses depois de realizado o atentado.

Nem a CIA e nem o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul se deram ao trabalho de comentar a acusação fabulosa. A Coreia do Norte tem feito frequentes acusações de tentativas de assassinatos do seu líder máximo, mas é a primeira vez que acusa a CIA nominalmente.

O pronunciamento norte-coreano não esclareceu como o plano teria fracassado e nem o que teria acontecido ao suposto “lenhador-espião”.