Consórcio Nissan-Renault-Mitsubishi supera vendas de automóveis da Volkswagen e se torna a maior do mundo

As vendas totais de automóveis do Consórcio Nissan-Renault-Mitsubishi ultrapassaram a Volkswagen como a maior montadora do mundo, atingindo mais de 5,26 milhões de automóveis vendidos em todo o mundo, no primeiro semestre deste ano, largando na frente para se tornar a maior vendedora de automóveis de 2017. O segundo lugar neste primeiro semestre ficará com a Volkswagen, a maior em vendas de 2016, que vendeu 5.155.600 automóveis neste primeiro semestre de 2017. A Toyota (que inclui as vendas da Daihatsu e Hino), que foi a segunda maior em vendas de 2016, não chegará a superar o número de veículos vendidos pela Volkswagen e ficará provavelmente com a terceira colocação (o anúncio oficial será feito neste dia 28 de julho).

O CEO da Renault e chairman da Mitsubishi e Nissan, Carlos Ghosn, francês nascido no Brasil, disse que “embora o objetivo principal não seja o de se tornar a primeira em vendas no mundo, a grandeza do Consórcio é importante para criar sinergias e buscar objetivos importantes como o de desenvolver o projeto pioneiro de piloto automático”. “Ser a primeira do mundo, como uma consequência natural do nosso trabalho, será muito gratificante”, comemorou o CEO da Mitsubishi, Osamu Masuko.

A Nissan comprou 34% das ações da Mitsubishi Automóveis em outubro de 2016, se tornando a sua maior acionista.

Mais especificamente, a Nissan vendeu 2,89 milhões de carros, a Renault 1,87 milhões, enquanto que a Mitsubishi vendeu 493 mil unidades entre janeiro e junho de 2017

Até o final do ano passado, as três maiores montadoras a nível mundial eram a Volkswagen, Toyota e GM, com vendas de cerca de 10 milhões de unidades cada uma .

A Toyota vinha sendo a maior por quatro anos consecutivos, mas em 2016, deixou escapar esta posição para a Volkswagen. A GM acabou de se retirar da Índia e terá uma redução nas vendas. É muito possível que o Consórcio Nissan-Renault-Mitsubishi ultrapasse, juntas, a marca dos 10 milhões de unidades e se torne a maior do mundo neste ano