Conselho de Segurança da ONU condena o teste de míssil balístico da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se na segunda-feira, dia 15 de maio último, para condenar o último teste de míssil balístico realizado pela Coréia do Norte, no dia 14 de maio, domingo.

O texto de alerta à Coréia da Norte, diz que o teste contribuiu para o desenvolvimento de transporte de armas nucleares e aumentou as tensões de maneira muito perigosa. Os Estados Unidos qualificou o teste como “uma mensagem à Coréia do Sul”, cujo presidente acabou de tomar posse chamando a Coreia do Norte para se engajarem em uma nova fase de diálogo.

Em um texto que obteve aprovação unânime dos seu 15 membros, inclusive da China e da Rússia, o Conselho declarou que é de vital importância que a Coreia do Norte demonstre um comprometimento sincero com a desnuclearização e reforce a importância de trabalhar para reduzir tensões. “Para tal, o Conselho de Segurança da ONU demanda que a República Democrática da Coreia do Norte não realize doravante, mais nenhum teste de míssil balístico ou de armas nucleares”. “O Conselho está pronto para impor sanções adicionais ao País”, concluiu.

A declaração do Conselho condenou também o lançamento de míssil balístico de Pyongyang no dia 28 de abril último.

O Conselho de Segurança da ONU planeja se reunir de forma extraordinária na tarde do dia 16 (madrugada do dia 17 de maio, no horário local de Tokyo) para discutir a respeito de medidas em relação ao último teste de míssil balístico da Coreia do Norte, que atingiu uma altura de 2 mil km, e teria capacidade para vencer 5 mil km, distância suficiente para atingir a base americana de Guam no Oceano Pacífico. Para atingir o território norte-americano na América do Norte, seria necessário ter capacidade de vencer 8 mil km.