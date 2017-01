Conheça o Kakebo, o método japonês para aprender a economizar

TÓQUIO (IPC Digital) – Organizar as finanças pessoais é uma questão complicada até mesmo para os especialistas no assunto. Para a maioria, o problema está justamente no salário: é pouco e nada sobra no final do mês. Mas, uma técnica japonesa de economia garante que é possível economizar e juntar um montante significante no final do ano, mesmo que ganhando pouco. Conheça o Kakebo, método japonês de gerenciamento das finanças.

O que é o Kakebo

Kakebo (家計簿) significa literalmente “livro de contas para a economia doméstica”. Sua origem remonta à Motoko Hani (1873 a 1957), pensadora vanguardista do Japão, considerada uma das responsáveis pela modernização de seu país. É também mencionada na história como a primeira jornalista mulher do Japão.

Em 1903, Motoko foi responsável pela criação da revista Fujin no tomo, publicação feminina mais antiga do Japão. Através das edições, Motoko Hani ensinava como as leitoras poderiam registrar suas despesas e poupanças, melhorando drasticamente o cenário de economia doméstica e finanças pessoais. Assim, em 1904 o primeiro Kakebo foi lançado e desde então é bestseller na área.

Como funciona o Kakebo e seus benefícios

Em termos práticos, o Kakebo é uma tabela financeira onde todos os valores serão anotados e uma reflexão sobre os gastos é estimulada, criando consciência de consumo. Nesta tabela, as receitas e as despesas fixas estarão sempre presentes, como ponto de orientação inicial. Embora pareça simples, a utilização do Kakebo é capaz de:

• Ajudar a economizar

• Gerir as receitas e despesas

• Evitar o estresse da gestão financeira ruim

• Desenvolver autodisciplina

• Promover autoconhecimento

• Promover a tranquilidade da alma

Conheça mais sobe o livro, que é vendido em diversas livrarias, no site: http://www.kakebo.pt/

FONTE: GREENME