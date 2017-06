Fotos Fighters Life in Japan

Conheça Marcos Mory apaixonado por motociclismo e praticante de jiu jitsu.

Mory trabalha de forma voluntária na divulgação da inclusão do deficiente físico e intelectual nos esportes no japão com vídeos produzidos por ele mesmo. Acompanhe Marcos Mory no YouTube. Conheça um pouco mais sobre Mory no video abaixo: