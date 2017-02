Conheça detalhes sobre a linguagem corporal japonesa

TÓQUIO (IPC Digital) – Conhecer e se aprofundar sobre uma cultura é um condição necessária para quem quer morar em outro país.

E o Japão é especialmente um local onde a cultura comportamental das pessoas é bem diferente do Brasil, por isso, conhecer melhor sobre como os japoneses se comunicam, por meio do corpo, torna-se um fator que contribui no sucesso da adaptação.

Para falar sobre isso trazemos um estudo feito pelo site Suki Desu.

Kevin Henrique, autor do artigo, revela alguns traços específicos dos japoneses, como a peculariedade do sorriso, do silêncio, dos braços cruzados. Fala também de gestos que não se deve fazer no Japão, como colocar a mão no bolso e apontar com o dedo.

Vale à pena a leitura, confira no site SUKI DESU.

FONTE: SUKI DESU