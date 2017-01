Conheça 13 Coins Gym e brasileiros que ajudam no desenvolvimento

Estive na Tailândia mais uma vez e visitei um a 13 Coins Gym e conheci alguns brasileiros lá, sempre foi um sonho conhecer um dos grandes camp formador de grandes campeões e saber da história, conheci Paulo Kawai e Mary Catija que me contaram sobre a 13 coins.

Paulo conta que 13 Coins (ou em português 13 moedas) resumidamente vem de uma lenda peruana em que um rapaz muito pobre queria se casar com uma linda jovem, mas era muito pobre para pedir a mão dela em casamento para o pai ! Ele só tinha 13 moedas no bolso mesmo assim o pai dela aceitou e foram felizes para sempre. O nome 13 Coins originalmente é de um restaurante de Seattle nos Estados Unidos, o fundador do camp (13 coins Gym) foi para os Estados Unidos trabalhar lavando pratos, a família conseguiu guardar um dinheiro e mandou o jovem com 15 anos , lá trabalhou por nove anos , aprendeu a cozinhar e muito sobre cardápio AMERICANO. Retornando a Tailândia pediu permissão ao dono do restaurante se poderia utilizar o nome 13 Coins e abrir o próprio restaurante,

foi um sucesso na época porque não existia um cardápio internacional isso em 1976. O fundador Sanchai sempre foi apaixonado pelo Muay Thai e assim construiu ao lado do restaurante o próprio centro de treinamento em que ele reuniu os melhores treinadores e lutadores do País. O restaurante existe à 40 anos e o Gym a 8 anos.

Mary Catija é uma terapeuta que viu no muay thai um link entre a profissão e a cultura milenar da luta para melhorar o desempenho. Mary ministra cursos de Thai Massagem e Tok Sen na Tailândia, Japão e Brasil, maiores informações inbox na página pessoal do Facebook Mary Catija

Paulo Kawai residente trabalha na assistência de estrangeiros no camp e quem queira explorar mais os País.

Veja os vídeos abaixo sobre a história da 13 Coins e um pouco do treino na 13 Coins Gym.

Treino na 13 Coins