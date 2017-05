Confirmada a morte de todos os quatro tripulantes do Avião das Forças de Defesa Aérea que caiu em Hokkaido

Na noite do dia 16 de maio a Ministra de Defesa Tomomi Inada, 58, deu uma entrevista coletiva anunciando a morte de toda a tripulação do avião de reconhecimento e patrulha das Forças de Defesa Aérea.

O avião havia saído de Sapporo às 11:23 AM do dia 15 e estava previsto para chegar às 11:50 AM em Hakodate, para levar um paciente de emergência a Sapporo. No entanto, um pouco antes do horário previsto de chegada, o avião desaparecera do radar da torre de comando.

Na manhã do dia seguinte, dia 16, o avião foi achado a 30 km de Hakodate, nas montanhas de Hokuto, em pedaços pequenos, quase estilhaços. Em seguida, os quatro tripulantes foram sendo achados um a um e levados para o hospital da Base de Hakodate.

As vítimas do acidente são: Joujou Takamiya, 53 (comandante do avião), Chitoku Yanagida, 41 (co-piloto), Takamasa Okaya, 42 (mecânico), Hironobu Tamaki, 28 (mecânico).

Um ex-piloto veterano, ao analisar o acidente presumiu que, como não havia árvores derrubadas em volta de onde o avião caiu, o avião deve ter, muito provavelmente, batido direto na encosta da montanha de 900 metros de altura. No dia do acidente, o tempo estava chuvoso, com nuvens muito baixas e o piloto não deve ter tido visibilidade da montanha.

A instrução da torre de comando foi no sentido de manter a altura do avião a 1000 metros até chegar perto da pista de pouso, em vôo cego, pilotando somente através dos instrumentos.

Ao contrário das instruções que recebera, o avião caiu no ponto da montanha com apenas 300 metros de altura do nível do mar. O fato pode indicar que o avião tenha tido algum problema técnico com os seus instrumentos.