Confira a tática utilizada por aquário em Kobe para atrair visitantes no...

KOBE (IPC Digital)-O aquário Suma Aqualife Park, situado em Suma, Kobe lançou uma estratégia para atrair visitantes durante o inverno.

O aquário instalou um kotatsu para manter os visitantes aquecidos enquanto observam o tanque que aloja raias, tubarões, tartarugas marinhas e peixes diversos.

Já faz quatro anos que o kotatsu é instalado no inverno, uma forma de atrair visitantes nesta época do ano. O móvel quentinho estará disponível no aquário até o dia 14 de Fevereiro.

