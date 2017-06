Concurso Garoto & Garota Revista Super Vitrine revela New Face

A quarta edição da Festa do Brasil em Nagóia foi palco de um emocionante concurso. Durante dois meses a produção selecionou dezenas de jovens para participarem do Concurso Garota & Garoto Revista Super Vitrine. A primeira etapa foi realizada no dia 10 de junho na badalada casa noturna Night Café localizada em Komaki/ Aichi. Cerca de70 candidatos participaram dessa selação e apenas 15 garotas e 10 garotos foram selecionados.

A final do concurso Garota & Garoto Revista Super Vitrine foi realizado no dia 18 de junho na Festa do Brasil no Central Park em Nagóia/ Aichi.

Os vencedores foram Luan Sugi e Akemi Asato

Eles vão ser capa da Revista Super Vitrine e ainda recebem um prêmio no valor de 100 mil ienes cada com o oferecimento dos patrocinadores: Mugen Foods e Matsuura Giken

1* Luan Sugi, Garoto Revista Super Vitrine 2017 recebe 100 mil ienes oferecimento Mugen foods.

2* Guilherme Shibata, ganhou 30 mil ienes com oferecimento do empresário Muniz

3* Diego Kunitake, ganhou um Book fotográfico do Alex Santos e Paula Kondo

A vencedora do concurso Akemi Asato recebeu 100 mil ienes do empresário Willian Matsuura com o oferecimento da empresa Matsuura Giken

A segunda colocada Luana Akemi, recebeu 30 mil ienes do empresário Willian da empresa Vitalli

A terceira colocada Michele Shibata, ganhou um book fotográfico do estúdio Alex Santos e Paula Kondo.

