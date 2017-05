Companhia Aérea British Airways tem falha no sistema de informática no dia 27 de maio e todos os vôos de Londres são cancelados

Companhia Aérea British Airways tem falha no sistema de informática no dia...

A British Aiways cancelou todos os vôos dos aeroportos Heathrow e Gatwick de Londres de sábado, dia 27 de maio, por uma grave falha no seu sistema de TI a nível global. A empresa de aviação conseguiu normalizar parcialmente o sistema no dia 28, domingo, mas continua havendo atrasos e cancelamentos devido a dificuldades técnicas na providência de aeronaves e manutenção.

Os aeroportos de Heathrow e Gatwick são os dois maiores aeroportos da Inglaterra e o the Haethrow era o maior aeroporto do mundo até 2013.

A companhia britânica, quando soube do problema, avisou a todos os passageiros para não comparecerem ao aeroporto, no entanto, os dois aeroportos de Londres ficaram congestionados com milhares de passageiros que esperavam passar o longo feriado fora de suas casas, pois a segunda-feira é feriado na Inglaterra. além de ser o início das férias escolares de meio de ano. Houve passageiros que tiveram que permanecer durante 4 horas dentro do avião que acabaram não decolando.

O novo sistema de TI da British não tem apresentado confiabilidade e já é a sexta vez que falha em um ano.

A empresa aérea declarou que vai ressarcir as passagens que foram cancelados e pediu para guardar o recibo dos hotéis, que por sua vez, passaram a cobrar diárias exorbitantes entre 1.000 libras até 2.500 libras.

A British Airways declara que a falha no sistema não teve nenhuma relação com ataques cibernéticos de hackers. A falha teria sido causado por “problemas na fonte de energia elétrica”, segundo explicação da empresa.