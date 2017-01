Como o Japão praticamente extinguiu as mortes por arma de fogo

TÓQUIO (IPC Digital) – Os índices de criminalidade no Japão são baixos e o uso de arma de fogo tem uma das menores taxas do mundo de crimes cometidos nesta categoria.

Se você quer comprar uma arma no Japão é preciso paciência e determinação. É necessário um dia inteiro de aulas, passar numa prova escrita e em outra de tiro ao alvo com um resultado mínimo de 95% de acertos. Também é preciso fazer exames psicológicos e antidoping. E há outra série de curiosidades no país que inibe o uso de armas.

O site da BBC Brasil divulgou uma curiosa notícia explicando como o Japão conseguiu praticamente extinguir as mortes por arma de fogo.

