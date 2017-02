Como atrair a sorte: 2 dicas que irão revelar o caminho das pedras

Neste mês você vai se despedir do gélido inverno e aguardar a bonita estação da Primavera, com suas temperaturas mais amenas. Que boa é essa transição, não?

No Japão, no mês passado foi comemorado o Setsubun; tradição milenar que consiste em jogar grãos de soja torrados, enquanto se diz “oni wa soto, fuku wa uchi” (o diabo para fora, a sorte para dentro de casa).

Para a realidade dos dekasseguis, é como afirmar: para obter grandes resultados, é preciso jogar fora os pensamentos e comportamentos ruins que impedem o crescimento, e trazer a sorte para si. E como se atrai a sorte?

O nosso comprometimento e as ações para tornar um sonho em realidade vira um ímã que atrai a sorte, mesmo que leve um tempo para isso acontecer. A vida testa também nossa paciência e a persistência, termômetros do quanto realmente desejamos alcançar este sonho.

Nenhum negócio, ou mesmo carreira, crescem somente pelo acaso. Toda história de sucesso tem muito trabalho, determinação, planejamento e dois pontos fundamentais:

Desenvolvimento do Comportamento

No ano passado, escrevi onze artigos nesta revista com dicas para que você possa desenvolver seu Comportamento Empreendedor. Por que não há ideia ou planejamento que possa sair do papel se não houver ação. E por sua vez, não há ação bem executada se você não tiver controle da sua mente. Isso porque todos têm medos e crenças limitantes que os acompanham ao longo da vida, e se você não quebrar esse círculo vicioso de auto punição, de cobrança excessiva ou de desculpas eternas para seus erros, não terá a energia necessária para superar os momentos decisivos quanto estiver administrando seu negócio. Dentre vários comportamentos que precisamos desenvolver, o mais importante na minha percepção, é a disposição em aprender.

Dica:

■ Se tem dificuldade em lidar com funcionários, contrate uma consultoria de RH ou os serviços de um Coach. Um modo mais barato para quem está começando, é a leitura de bons livros sobre relacionamento humano na área de gestão e contratação. Faça cursos de desenvolvimento pessoal, como os oferecidos pelo Dale Carnegie.

Capacitação para se tornar gestor

Costumo dar sempre esse exemplo bem simples: se você deseja se tornar um confeiteiro, o que precisará fazer? Trabalhar em uma padaria, ou fazer um curso para tal. Se deseja ser cabeleireira, também terá que estudar e praticar, até se tornar uma profissional.

Se é assim com as profissões, concorda que deveria ser assim também para ser o administrador do seu negócio próprio? Abrir uma empresa, por menor que seja, não é apenas o ato de juntar dinheiro, alugar um ponto, comprar materiais, escolher o nome, fazer a fachada e começar a vender.

Requer planejamento, estudo de preços, estratégias de marketing e comunicação, entender sobre fluxo de caixa… Começou a ficar difícil?

O desconhecimento traz inse-gurança. Ao estudar, você se sentirá mais confortável em administrar e tomar decisões com segurança.

Mas se você não se vê abrindo um negócio, não tem problema. Simplesmente, pode ser que o seu perfil seja o de investidor. Para aprender a lucrar com aplicações financeiras e imóveis, por exemplo, também é preciso estudar para ter resultados mais rápidos. Invista em cursos, devore livros e artigos, comece com pouco e vá aumentando à medida que se sentir mais confiante.

Fuja de qualquer esquema que prometa lucro rápido, fácil e que não exija esforço de sua parte. Isso tem cheiro de fraude.

Dica:

■ Ter a coragem de abrir um negócio próprio é louvável, porque não é fácil, nem é para todos. Mas a maior prova de coragem é quando o empreendedor entende que precisa se capacitar. Estude muitos livros, participe de palestras e seminários, faça um curso técnico ou mesmo uma faculdade de administração, participe de grupos de networking (relacionamento) em associações empresariais, conheça outros empreendedores e troque informações e dicas. É preciso pró atividade e desenvolvimento constante para ter sucesso!

Com este artigo, espero que tenha ficado claro para você que sorte não é obra do acaso. Ela vem quando a oportunidade encontra o preparo, e praticando estes dois pontos, você estará preparado para quando a sorte chegar!

Espero você no próximo mês. #VAMOSPRACIMA!