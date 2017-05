Começa o julgamento de Masahiro Aoki, Assassino, Ladrão e Estuprador de Menina de 17 anos

Começou no dia 16 de maio último, no Tribunal Distrital de Tokyo, o julgamento de Masahiro Aoki, 31, que na tarde do dia 12 de novembro de 2015, enganou e convidou sua colega de trabalho temporário (arubaito) com quem trabalhava em loja de conveniência para o seu apartamento em Edogawa-ku, tokyo.

A vítima se chamava Kana Iwase, 17 anos na época que cursava o terceiro ano colegial. O réu matou-a estragulando o seu pescoço e tentou estruprá-la sem sucesso. Ele também roubou 7.500 ienes que havia na carteira de Kana. A causa mortis foi “asfixia por estrangulamento”.

O réu admitiu o seu crime no tribunal e pediu desculpas publicamente aos pais da vítima, baixando a cabeça na direção deles.

“Estava em dificuldades financeiras e planejei realizar assassinatos em série para ser condenado à morte”, disse Aoki. A defesa tenta reduzir a sua pena sob alegação de que o réu teve problemas graves na sua formação: “Os pais de Aoki se separaram e ele foi morar com a mãe, que não o amava. Ele sofreu bullying na Escola, onde seus colegas o ignoravam por completo. Ao se formar no colegial, ele foi morar sozinho e enfrentou dificuldades financeiras. É preciso entender o que levou o réu a cometer o crime”.

Já a promotoria alegou que o crime é de extrema crueldade, foi pre-meditado, além de o réu ser portador de tara sexual, pois sente prazer em estrangular e estuprar ao mesmo tempo.

Sobre o dinheiro roubado, o réu disse que ficou em dúvida se se suicidava ou se entregava à Polícia. Mas enquanto não se decidia, resolveu que ia precisar de dinheiro. ´Perguntado porque escolheu Kana Iwase, ele disse que não sabia: “Era com quem eu podia me comunicar com maior facilidade no trabalho”, disse o réu que era aficionado em video-games e “anime” (desenhos animados japoneses).

Aoki concluiu dizendo que apesar de o plano inicial ser de cometer uma série de assassinatos, ele se sentiu “bem” depois de matar a menina e resolveu se entregar à Polícia.

Normalmente, em casos como este, costuma-se poupar a família da vítima, não divulgando o seu nome e mantendo o anonimato. No entanto os pais de Kana fizeram questão que o seu nome fosse divulgado “Ela não fez nada de errado portanto o nome dela não precisa ficar oculto. Queremos tornar público o seu nome para que as pessoas entendam mais profundamente a gravidade do que aconteceu. Não queremos que ela seja mais uma vítima anônima”. As mídias respeitaram a vontade dos pais e estão usando o nome completo da vítima em suas matérias e reportagens.