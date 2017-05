Começa julgamento do suspeito de assassinato da menina de três anos que morreu com queimaduras graves no rosto

O julgamento de Yuki Okawahara, suspeito de ter matado a menina Hatsuki Fujimoto, de três anos, por jogar água quente no seu rosto, começou na quinta-feira, dia 11 de maio, no Tribunal de Saitama.

No dia 2 de janeiro de 2016, Hatsuki Fujimoto, de três anos na época, teve o seu rosto queimado depois que Yuki Okawahara, 26, namorado da mãe de Hatsuki, Sayaka Fujimoto, 24, segurou a cabeça da menina no banheiro e jogou água quente do chuveiro no seu rosto. O chuveiro estava ajustado em 55oC, testemunhou a mãe da menina.

O rosto de Hatsuki ficou gravemente queimado e inchado a ponto de ficar disforme. A mãe e o namorado da mãe não deram tratamento médico à menina e ela veio a morrer na madrugada do dia 9 de janeiro, depois que jogaram água fria nela, largada no banheiro, sem roupas.

Durante o julgamento ele admitiu que mal tratava a menina, mas negou que tenha jogado água quente no rosto de Hatsuki: “A água quente quem jogou foi a mãe”, disse ele. O réu depôs dizendo que chegou a criticar Sayaka pela violência com que tratava a sua própria filha, ao que ela respondia: “Cala a boca! Você não é o pai dela”.

A mãe, que participou do julgamento como testemunha, negou que tenha jogado água quente: “Ele pegou Hatsuki pelo braço e a levou ao banheiro. Logo ouvi a minha filha gritando. Fui ver o que era, e ela estava com o rosto completamente vermelho. Depois começou a inchar”.

Lamentavelmente o julgamento virou um ringue em que um tentava por a culpa no outro. A promotoria declarou que depois de quatro meses em que os dois começaram a residir juntos, Okawahara começou a tratar a menina Hatsuki com crueldade, junto com a mãe Sayaka. Eles colocavam pano dentro da boca e corrente de metal no pescoço da menina. Hatsuki Fujimoto morreu por sepsia depois de ter sido largada no banheiro sem alimentação e com queimaduras graves.

Como prova foi apresentado regitros de chat no aplicativo Line, onde a mãe diz: “Ela está pedindo água”. Ao que o namorado responde: “Não pode!”. Essa troca de mensagens se deu na véspera da morte da menina. A autópsia revelou que Hatsuki só tinha 10 quilos (4 quilos a menos que a média da idade) e o seu estômago estava completamente vazio.