Coma sushis, batatas fritas,nuggets, lamen, bebidas e sobremesas a vontade por 1.580 ienes

TÓQUIO (IPC Digital)-Dica quente: a rede Kappa Sushi começa hoje (13) uma promoção na qual é possível comer sushis, edamame, udon,batatas-fritas, nuggets, bebidas (não alcoólicas) e sobremesas (ufa!) a vontade por 70 minutos – vide abaixo os preços:

-Crianças abaixo 1ª série: grátis

-Crianças no primário: 780 ienes

-Idosos: 980 ienes

-Mulheres: 1.380 ienes

-Homens: 1.580 ienes

(Preços sem imposto incluído)

É possível estender o tempo (após os 70 minutos) pagando 500 ienes pelo tempo adicional de 10 minutos. Bebidas alcóolicas ilimitadas podem ser adquiridas pagando 680 ienes.

Campanha Tabehoudai Kappa Sushi

De 13 Junho a 14 de Julho

Horário: Somente segunda a sexta das 14:00 ~19:00

Confira abaixo as unidades participantes:

Aomori – Hachinohe Ruike; Miyazaki – Izumi bypass; Ibaraki – Sano; Gunma – Ota; Saitama – Warabi; Chiba: Sakura Terazaki and Kamogawa; Kanagawa – Kita Shin-Yokohama; Niigata – Oyachi; Nagano – Minami Matsumoto; Aichi – Nagoya Moriyama and Ichinomiya Interchange and Komaki; Kyoto – Sakai Mihara; Osaka – Higashi Sumiyoshi and Neyagawakori; Hyogo – Nishinomiya; Hiroshima – Hiroshima Minamikanon; Fukuoka – Yame; Oita – Oita Mori

Fonte: Entabe