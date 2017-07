Com Trump, Japão e UE, concordam em fazer pacto

BRUXELAS- Na quinta-feira, o Japão e a União Européia concordaram em fazer um pacto de livre comércio para criar a maior área econômica aberta do mundo e sinalizar a resistência ao que eles vêem como vice protecionista do presidente dos EUA, Donald Trump.

Concluído em Bruxelas na véspera das reuniões com Trump em uma cúpula em Hamburgo, o “acordo político” entre duas economias que representam um terço do PIB global.

Isso deixa algumas áreas de negociação ainda por concluir, embora os funcionários insistam que as brechas chave tenham sido superadas.

“Acredito que o Japão e a UE estão demonstrando a nossa forte vontade política de lançar a bandeira para o livre comércio contra uma mudança para o protecionismo”, disse o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, a uma coletiva de imprensa conjunta com os líderes institucionais da UE Donald Tusk e Jean-Claude Juncker.

O acordo foi “win-win”, afirmou Abe, “uma mensagem forte para o mundo”. Ou seja todos ganham!

“Embora alguns estejam dizendo que o tempo do isolacionismo e da desintegração está voltando, estamos demonstrando que este não é o caso”, disse o presidente do Conselho Europeu, Tusk.

Juncker, presidente da Comissão Executiva Européia, minimizou as perspectivas de novos problemas de negociação e disse que esperava que o tratado pudesse entrar em vigor no início de 2019.

Os problemas da concorrência de importação mais barata para fabricantes de automóveis europeus e produtores de leite japoneses estavam entre os problemas mais espinhosos, mas as autoridades disseram que os dois lados foram impulsionados por um alarme compartilhado na aparente mudança de Trump dos sistemas abertos multilaterais de negociação para uma política agressiva “America First”.

As tarifas sobre grande parte do seu comércio bilateral – que a Abe notou que representam cerca de 40% do comércio internacional total – serão eliminadas em alguns anos, e outras áreas econômicas, como o sistema de licitação pública do Japão, serão abertas.

O lobby da fazenda europeia Copa-Cogeca chamou de “boa notícia”. Os exportadores de vinho sozinhos devem economizar 134 milhões de euros por ano e não é mais uma grande desvantagem para as vinícolas americanas e australianas.

O Japan Business Council na Europa, que representa empresas japonesas na UE, disse que criaria “prosperidade mútua”. A Japan Automobile Manufacturers Association também recebeu a informação como sendo uma boa notícia.

Tanto a UE como o Japão, que também estão formando um pacto de cooperação paralelo sobre questões políticas mais amplas, como segurança, ajuda de crise e mudanças climáticas, prevêem que o acordo comercial impulsione o crescimento econômico e o emprego no Japão e na Europa.

Um detalhe a ser resolvido é como as queixas dos negócios sobre a forma como as autoridades aplicam o tratado serão tratadas. Esse é um assunto sensível na Europa devido às preocupações de que os pactos de comércio dão muito poder a grandes multinacionais. Parlamentos europeus quase bloquearam um acordo com o Canadá no ano passado por causa desses problemas.

Juncker sublinhou que a UE não aceitaria a decisão de “tribunais privados” entre empresas e estados. Mas os Verdes no Parlamento Europeu, que devem ratificar o tratado, não ficaram impressionados, reclamando de um “procedimento apressado” que não era “sério”.

Menores tarifas

As tarifas da UE de até 10% nos carros japoneses serão eliminadas ao longo de sete anos. A maioria das exportações de alimentos da UE, incluindo chocolate e biscoitos, verá as tarifas aumentarem ao longo do tempo. O dever de até 29 por cento em queijos duros, como Parmesão, cairá para zero durante 15 anos. Quotas em queijos macios como feta e mussarela ainda protegerão o setor de produtos lácteos culturalmente sensível do Japão.

O Japão respeitará mais de 200 proteções geográficas da UE em nomes de produtos, como presunto de parma ou wodka polonesa. O whisky escocês pode não se beneficiar, no entanto, quando o Grão-Bretanha deixa a UE em 2019.

Tusk aproveitou a oportunidade para zombar de argumentos da Grã-Bretanha para a Brexit com o argumento de que Londres poderia cortar acordos comerciais melhores sem o peso econômico da UE por trás disso.