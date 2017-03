Com salários menores que os homens ” 8 de março Dia Internacional da Mulher “

Mulheres ainda são vítimas de abuso e preconceito no Japão.

Décadas de luta não foram suficientes para mudar a lista de reivindicações. Fim da violência doméstica, aborto legal, igualdade salarial, fim da dupla jornada de trabalho, entre outras tantas bandeiras compõem o grito feminista neste dia 8 de março.

Márcia Cabrini é sociologia e já viveu no Japão por 6 anos. Casada com um descendente de japonês, resolveu tentar a vida no Japão em 2002, trabalhou em fábrica como operária e retorno ao Brasil em 2009 para terminar os estudos. Em 2015 conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, onde vive até hoje com a família. Ela conta que nunca se conformou com as condições de trabalho impostas no Japão para as mulheres.

Mesmo serviço e carga horária dentro da mesma fábrica, porém a diferença salarial no fim do mês é gritante! Mas boa parte das mulheres aceitam em silêncio.

A igualdade no mercado de trabalho sempre foi uma reivindicação do movimento feminista. Mais de 30 países aderiram à causa que pede para que as mulheres parem suas atividades laborais neste Dia Internacional da Mulher, em um protesto contra a dupla jornada de trabalho. Mas o Japão e os estrangeiros que vivem no país não escutaram esse apelo, talvez por falta de informação ou interesse, diz Márcia Cabrini.

De acordo com a socióloga falta empenho por parte das interessadas, que de alguma forma já se conformaram com essa situação, ou não acham importante ao ponto de lutar por uma condição melhor de trabalho no Japão.

No Japão a jornada é dupla para as mulheres, e os companheiros não se sentem na obrigação em ajudar com as tarefas do lar. Como podemos perceber essa diferença não está apenas nas fábricas, nas empresas, no trabalho, também está presente no dia, a dia dentro do próprio lar. O companheiro simplesmente não quer assumir e nem compartilhar as tarefas da casa. Ou seja a mulher é exp;lotada também dentro do próprio lar e o pior de tudo, pelo próprio marido.

Pelo que vi muitas vezes o esposo perde o emprego e quem segura a bronca é a mulher, enquanto o marido se agarra no seguro desemprego. É a mulher que continua trabalhando, sustendo a casa e atendendo a demanda do lar. Quem vai aliviar esse peso? quem vai revindicar os nossos direito se não for nós mesmas? As mulheres no geral deveriam se importar mais com a causa.

BRASIL

Em março de 2015 foi sancionada no Brasil a Lei do Feminicídio, classificando com crime hediondo e com agravantes de violência doméstica e familiar. Em 2014, foi sancionada a guarda compartilhada entre pai e mãe. E anteriormente, em 9 de agosto de 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, que pune a agressão contra o sexo feminino.

O ressurgimento do feminismo com uma penetração nas periferias e nas classes baixas. Essas camadas estavam muito distantes desse debate”, as redes sociais têm sido ferramenta essencial na dissipação desses ideais menos teóricos e mais testemunhais.

A sociologa reforça a importância do comprometimento das mulheres estrangeiras no Japão. “A mudança tem que partir de uma insatisfação e deve se manifestar de dentro para fora. Se queremos mudanças devemos mudar também”.