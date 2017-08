Com medo da solidão, filho esconde o corpo da mãe em casa

TÓQUIO – Um homem de 55 anos, foi preso por esconder o corpo da mãe de 90 anos no apartamento que fica no distrito de Toshima, Tóquio.

Osamu Utsugi (55), morador do distrito de Toshima Kami Ikebukuro, foi preso por ocultação de cadáver.

Desde julho, Utsugi escondia o corpo da mãe Miyoko (90) que havia falecido no quarto do apartamento que moravam juntos.

Segundo o Departamento de Polícia de Tóquio, o administrador do prédio estranhou que a correspondência estava acumulada e entrou em contato com um parente. No dia 5 deste mês, o parente entrou no apartamento e encontrou o corpo em estado de decomposição.

O filho confessou o crime e disse que como morava com a mãe, não conseguia se imaginar vivendo sozinho.