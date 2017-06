SÃO PAULO (IPC Digital)-Esta notícia é pro Brasil: a Coca-Cola do Brasil anunciou na semana passada que lançará no dia 15 de junho a Fanta Guaraná. Já a Fanta Guaraná Zero chegará em setembro.

O produto será um concorrente do Guaraná Antártica, da Ambev. Além da Fanta Guaraná, a Coca-Cola ainda continuará com o guaraná Kuat e a marca regional Taí.

(Bem que poderiam fabricar a Fanta furu-furu versão gelatina que tinha no Japão, era muito boa!).