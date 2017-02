Cidades rurais no Japão procuram jovens e oferecem benefícios às famílias

SHIKOKU (IPC Digital) – As despovoadas e envelhecidas zonas rurais do Japão estão à procura de jovens na tentativa de manter sua vitalidade. Para isso estão oferecendo até 4 milhões de ienes (cerca de R$ 110 mil) para cada família que se mudar para longe da cidade grande.

A sobrevivência destas zonas está em grave risco devido ao acelerado ritmo de emigração – sobretudo de pessoas jovens – às grandes cidades do país, nas quais vivem 93% dos habitantes do Japão.

Para impedir seu desaparecimento, a pequena cidade de Yusuhara, na região de Kochi e a quase duas horas do aeroporto mais próximo, oferece altos benefícios para a construção de casas na região, assim como aluguéis a um preço quase simbólico.

Cercada de montanhas, rios e árvores – que ocupam 90% de seu território -, Yusuhara parece, à primeira vista, mais uma cidade do tranquilo e vazio Japão rural.

No entanto, as medidas adotadas por sua prefeitura estão revertendo a tendência de despovoamento das áreas rurais do país, deixando como resultado uma cidade revitalizada após a chegada de jovens famílias.

A prefeitura de Yusuhara aluga casas vazias da cidade durante um período de 10 anos, as reforma e as coloca à disposição dos novos inquilinos, que pagam apenas 15 mil ienes (pouco mais de R$ 400) por mês de aluguel pela casa completa.

Caso os novos residentes decidam construir sua própria casa usando materiais locais, podem receber até dois milhões de ienes (R$ 55 mil) da prefeitura, mais um milhão (R$ 27 mil) extra se o proprietário tiver menos de 40 anos.

Estes altos benefícios provêm da verba que Yusuhara recebe do governo do Japão e do governo da Prefeitura de Kochi para conter o êxodo rural.

Por sua vez, além da “fuga” às cidades, o crescente número de idosos dificulta a estabilidade da população, devido ao maior número de falecimentos que de nascimentos.

O Japão é o país com maior taxa de população idosa do mundo: 26% de seus habitantes têm mais de 65 anos, número que se eleva a 42% no caso de Yusuhara.

Os benefícios chamam a atenção, mas será que tem oportunidade de emprego e negócios para estes jovens? De repente vale à pena a criatividade e tentar ousar.

FONTE: EXAME