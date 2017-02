Cidade japonesa se torna exemplo em reciclagem de lixo ( Assista ao vídeo )

Localizada na divisa de Tokushima a pequena cidade de Kamikatsu separa o seu lixo em 45 categorias diferentes para que ele possa ser reciclado e reutilizado.

A cidade considerada “lixo quase zero” ficou conhecida no Japão em 2015, quando um documentário sobre reciclagem foi divulgado na internet. O vídeo chamou a atenção para um assunto importante que preocupa ambientalistas do mundo todo ( lixo ). Turistas e estudantes estrangeiros começaram a visitar Kamikatsu, afim de entender melhor o conceito de reciclagem adotado pelos moradores da cidade.

VÍDEO

O vídeo documentário, intitulado Como esta cidade não produz lixo com narração e legendas em inglês, explica como os 2.000 ou mais moradores da cidade de Kamikatsu no município de Tokushima, classificam e reciclam seus resíduos em 34 categorias designadas, descascando etiquetas e removendo as tampas de garrafa. Desde que o vídeo foi produzido no final de 2015, as categorias foram aumentando para 45.

Existe também um sistema de compostagem a nível da cidade para resíduos orgânicos. Itens de trabalho indesejados são trocados e distribuídos gratuitamente em uma loja especial.

O vídeo de cinco minutos foi visto cerca de 540.000 vezes desde que foi publicado no YouTube pela Seeker Stories. A idílica cidade montanhosa recebeu delegações de municípios e organizações ambientalistas de pelo menos 10 países.

A cidade anunciou em 2003 que, até 2020, deixará de gerar resíduos, como seu objetivo “zero desperdício”. Atualmente, recicla ou reutiliza quase 80% de seus resíduos não-orgânicos, muito acima da média nacional japonesa de cerca de 20%, segundo a cidade.

Na estação de resíduos de Hibigaya, o único local de coleta de resíduos da Kamikatsu, há dezenas de cestas para coleta de latas de aço, latas de alumínio, garrafas de vidro marrom, tampas plásticas e pacotes de papel entre outros itens de lixo.

A estação também abriga uma loja onde os moradores da cidade podem deixar objetos que eles não usam mais e levar para casa o que quiserem de graça.

Ficarei feliz se o modelo Kamikatsu se espalhar pelo mundo”, disse Akira Sakano, 28, que chefia a organização sem fins lucrativos Zero Waste Academy, que opera o local de coleta de lixo.