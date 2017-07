Chuvas Torrenciais em Aichi causam deslizamentos em Inuyama e inundações em Nagoya

Uma semana após as chuvas torrenciais que atingiram a região norte de Kyushu, causando 29 vítimas fatais, choveu torrencialmente na província de Aichi, no dia 12 de julho último.

Às 16 horas do dia 12, o Município de Inuyama registrou 65 mm de chuva em apenas uma hora. O grande volume de água causou deslizamento na entrada do Monkey Park. Não foi reportado nenhuma vítima, apesar de ter havido cerca de três mil raios que caíram na cidade de Inuyama. Um deles destruiu parte do telhado do Castelo de Inuyama, considerado tesouro nacional da nação.

As chuvas continuaram intensamente em Aichi na noite do dia 12, causando enchentes e inundações em alguns locais, por volta das 22:00 horas, principalmente na cidade de Nagoya, transformando algumas ruas em rios.

Inundações em casas e estações de metrô foram reportados no distrito de Higashi-ku e Moriyama-ku. Trechos da Estrada de alta velocidade Tomei tiveram seu acesso proibido devido ao grande volume de água das chuvas.

As chuvas devem continuar intensas em Aichi até o amanhecer do dia 13 de julho e continuará chovendo até o final do dia 14 de julho. A Agência Nacional de Meteorologia emitiu alertas para chuvas torrenciais para a região de Aichi e recomenda cuidados com deslizamentos e enchentes, principalmente na região Oeste de Aichi, onde recomenda-se cuidados especiais com o nível das águas dos rios.