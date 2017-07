Chuvas e ventos fortes continuam no norte de Kyushu e mobilizam 7500 homens

Um homem morreu em Asakura/ Fukuoka, e outro homem está gravemente ferido por causa de um deslizamento de terra na cidade Hita, no município de Oita. Chuvas e ventos fortes continuam em boa parte da região norte de Kyushu nesta quinta-feira.

A Agência Meteorológica do Japão alertou na quinta-feira que a forte chuva continuaria atingindo o norte de Kyushu até sexta-feira, e emetiu um alerta de inundações e deslizamentos.

Na manhã dessa quinta-feira, autoridades relevantes realizaram uma reunião no gabinete do primeiro-ministro e confirmaram que trabalhariam em conjunto com os municípios para fazer todos os esforços para ajudar as pessoas afetadas pela forte chuva.

Antes da reunião, o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga, disse em uma coletiva de imprensa que cerca de 7.500 funcionários das Forças de Autodefesa, policiais e departamentos de bombeiros foram mobilizados para socorro e esforços de socorro desde o início da manhã de quinta-feira.

O governo pretende aumentar suas atividades conforme a situação de desastre.

Fonte: Yomiuri Shimbun