Chineses brigam em Hokkaido

HOKKAIDO: Um incidente envolvendo cerca de 100 turistas chineses no aeroporto de Chitose, em Hokkaido, provocou uma reação violenta.

A briga começou no aeroporto, na noite de sexta-feira, depois que 280 voos foram cancelados devido à nevasca mais forte dos últimos 50 anos.

Vários vídeos do incidente foram postados nas redes sociais. Em vários momentos é possível ver o confronto entre turistas chineses e funcionários do aeroporto. Os policiais tentam conter o conflito. Uma reportagem foi exibida no canal TBS News e imediatamente as mídias sociais foram inundadas por protestos contra o chineses.

Leia alguns comentários

“Este é o turista chinês”, no Japão

“Os turistas chineses são muito, muito selvagens. ”

Outro comentário “Chinês … sem educação, sem disciplina”, “Realmente repugnante … nunca visite e incomode o meu país novamente.”

Um número de comentários “anônimos”no site 2Channel – culpou o governo japonês, que permite visto para turistas chineses ou “promover a imigração”.