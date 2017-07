Chinesa que viajava sozinha desaparece em Hokkaido

HOKKAIDO – Uma chinesa de 26 anos que estava viajando por Hokkaido sozinha, está desaparecida desde o dia 22. A polícia começou a divulgar o desaparecimento e pedir informações do paradeiro.

Ki Shu Ketsu, é professora do ensino fundamental de Fukensho, na China, e estava desde o dia 18 de julho em Hokkaido. Dia 20, se hospedou em uma guest house na cidade de Sapporo e no dia 22 de manhã, saiu deixando a bagagem no quarto.

Segundo a polícia, na noite do dia 22, se hospedou num hotel em Akanko onsen. A câmera de segurança registrou a presença dela e confirmou o uso do próprio cartão de crédito para pagar a conta.

Ela tem aproximadamente 1,63 m de altura, cabelos pretos até a altura dos ombros e vestia uma camisa de manga longa branca e saia longa roxa.

Quem tiver alguma informação, entrar em contato com a Polícia de Sapporo Minami.

Tel: 011-552-0110