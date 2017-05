China já executou 12 espiões que forneciam informações para CIA

A versão eletrônica do Jornal New York Times divulgou no dia 20 de maio último que o governo chinês já executou, desde 2010, 12 pessoas que forneciam informações para a CIA.

Se forem somados a este número, as pessoas que continuam nas prisões chinesas pelo mesmo motivo, o número sobe para cerca de 20 pessoas.

Segundo o Jornal norte-americano, a rede de informações da CIA na China está desmantelada. A Agência Central de Inteligência norte-americana não sabe se o desaparecimento de informantes e espiões ligadas a CIA se deve a alguma traição de espiões duplos, ou se a rede de informações secretas da CIA foi desbaratada pelos chineses.