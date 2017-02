China adverte Japão sobre laços bilaterais

A China disse ao Japão que os movimentos “negativos” de Tóquio em questões importantes estão impedindo uma melhora nos laços bilaterais. Mas Pequim acrescentou que agora há oportunidades para melhorar as relações.

O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, disse ao seu homólogo japonês, Fumio Kishida, que ambos os países “devem fazer esforços para restabelecer os laços bilaterais”, disse a agência estatal chinesa Xinhua.

“Os movimentos contínuos e negativos feitos recentemente pelo Japão em relação a questões importantes sensíveis têm causado distúrbios na melhoria dos laços bilaterais”, acrescentou Wang, sem oferecer detalhes.

“Somente quando o Japão honrar seus compromissos e adotar uma atitude responsável, impedindo assim a ocorrência de incidentes que prejudiquem a base política dos laços China-Japão, pode haver real melhora nas relações”.

As ligações entre as duas maiores economias da Ásia têm sido ofuscadas por argumentos sobre sua história de guerra e um argumento territorial no Mar da China Oriental sobre um grupo de ilhas desabitadas, entre outras questões.

“Agora há oportunidades e desafios para melhorar as relações entre a China e o Japão”, disse o ministro das Relações Exteriores da China parafraseado Wang em um comunicado nessa segunda-feira.



Wang e Kishida se encontraram à margem da cúpula ministerial do Grupo dos Vinte (G20) na cidade ocidental de Bonn, na Alemanha.

Kishida disse que 2017 é um ano vital para as relações China e Japão, expressando a disposição do lado japonês para lidar bem com as diferenças entre os dois países. Ele disse que o Japão iria trabalhar para tornar os eventos marcando o 45º aniversário da normalização das relações sino-japonesas um sucesso, dando um impulso para a melhoria dos laços bilaterais.

Dizendo que o Japão atribui importância às principais preocupações levantadas pela China, Kishida reiterou a posição do Japão de não apoiar a independência de Taiwan, dizendo que a posição não mudaria.

A China expressou sua preocupação depois que o Japão parece ter recebido apoio em sua disputa com Pequim sobre as ilhas no Mar da China Meridional durante uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, eo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

