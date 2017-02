Cerca de 6000 pessoas estão ameaçadas pela radiação de Fukushima

O Prazo de regresso para as pessoas que viviam próximas a Usina de Fukushima acaba no dia 31 de março.

Os ativistas da ONG, Greenpeace estariam entrando com uma ação exigindo a extensão desse prazo. Segundo a organização sem fins lucrativos, cerca de 6.000 pessoas do vilarejo Iiate estão nesta lista de regresso.

O Greenpeace alega que os riscos para a saúde dessas pessoas é grande.

O ativista Ai Kashiwagi disse: “Os valores de radiação é relativamente alto dentro e fora das casas, e oferecem risco de radiação para os moradores caso eles voltem a morar em Iiate. “O impacto disso, é como se você se submetesse a uma radiografia do pulmão diariamente”.

A pesquisa feita pelo Greenpeace encontrou níveis de radiação bem acima dos divulgados pelo governo.

A exposição média de radiação em Iitate está entre 39 milisieverts (mSv) e 183mSv (excluindo radiação natural), que excede as diretrizes anuais estabelecidas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP).

A ICRP diz que uma exposição de radiação anual máxima recomendada é 1mSv.

De acordo com o Greenpeace o governo japonês não completou as avaliações de risco.

O grupo está exigindo que o governo continue oferecendo ajuda às vítimas para que elas não sejam forçadas a retornarem para casa.

Fonte: mirror.co.uk/