Cento e trinta mil pessoas vão estar presentes no ONE LOVE Manchester CONCERT organizado pela Ariana Grande junto com Justin Biever, Miley Cirus, Coldplay, Black Eyed Peas e muitos outros, em benefício às vítimas do atentado terrorista

Às 7:15 da noite do dia 4 de junho, domingo, horário local de Londres (Por volta das 03 da madrugada do dia 5, segunda-feira, horário de Japão) começa o One Love Manchester Concert, o show com vários artistas famosos convocado pela Ariana Grande em homenagem e em benefício às vítimas do show dela no dia 22 de maio último, quando no final do show, um homem-bomba se explodiu, matando 22 pessoas e ferindo outras 59 pessoas.

O show é para reunir fundos em benefício às vítimas e seus familiares, e uma form de protesto contra a onde de ataques terroristas que assolam o mundo recentemente, como o que aconteceu na noite do dia 3 de junho em Londres (manhã do dia 4 em horário do Japão), fazendo mais seis vítimas fatais e cerca de 30 feridos.

O mega-show, que será realizado no campo de cricket de Manchester, reunirá, além da própria Ariana Grande, artistas ultra-famosos como Justin Bieber, Miley Cyrus, Niall Horan, Coldplay, Take That, Pharrell Williams, Kat Perry, Usher, Robbie Williams, Little Mix e Black Eyed Peas.

O show já tem seus 130 mil ingressos todos esgotados e será transmitido ao vivo para mais de 50 países, inclusive o Brasil. No Japão, os fãs e simpatizantes da causa terão que assistir pelo You Tube ou através do Facebook.

Fãs do mundo inteiro estão se dirigindo para o mega-evento. Muitos já estão em Manchester há alguns dias, acampados. Os 130 mil ingressos se esgotaram em questão de minutos e muitos estão indo para Manchester só para estar perto do acontecimento.

Um super-esquema de segurança, inclusive com policiais armados está sendo montado para que o show possa acontecer em paz e harmonia.