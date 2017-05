Casal preso por tentativa de assassinato do próprio filho de um ano

No dia 24 de maio último, foram presos Ryou Oguni, 30, e sua esposa Noriko, 24, residentes de Uemiya-chou, Município de Himeji, Hyogo-ken, por tentativa de assassinato do seu próprio filho de apenas um ano de idade.

Por volta das 17:30 do dia 23 de maio. os pais do bebê teriam feito maus-tratos ao seu filho, chutando a barriga e tê-lo jogado do alto várias vezes. A criança foi internada em estado grave e continua inconsciente no Hospital.

Os pais, ao serem interrogados pela Polícia, negaram ter cometido crime dizendo que não havia intenção de matar o filho: “Ele não parava de chorar e ficamos com raiva”, disse a mãe.

O bebê foi levado à clínica pelos próprios pais, que tentaram explicar o estado da criança dizendo que a mãe estava com o filho no colo quando tropeçou e o bebê caiu no chão.

A Polícia foi chamada em seguida, e suspeitando de uma possível tentativa de assassinato, prendeu o casal.

O casal tem mais um filho de seis anos, que está sendo cuidado numa instituição pública desde há dois anos atrás, por ter sofrido mal-tratos dos pais.