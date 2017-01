Casal japonês passa 20 anos sem conversar; conheça esta história

KANSAI (IPC Digital) – Conhecer sobre a cultura japonesa, também passa por conhecer como se dão as relações íntimas do povo oriental.

Como em qualquer lugar há relações tradicionais e outras mais flexíveis, com pessoas mais abertas outras mais tímidas e reservadas. Não é diferente no Japão, a peculiaridade está na frieza treinada desde a tenra idade que faz, alguns japoneses serem duros e frios no relacionamento.

Veja, por exemplo, a história deste casal que, mesmo morando juntos, não se falam há 20 anos.

Parece mentira, mas este casal de japoneses realmente passou duas décadas inteiras sem trocar ao menos uma palavra.

Na verdade, era uma relação onde um só falava: a mulher, Katayama Yumi. A “greve” nos dizeres partiu do marido, Otou, segundo ele, motivada por um mau-humor eterno. Os dois vivem juntos em Nara, no Japão, e têm três filhos, com os quais Otou conversa normalmente. “Meu pai não fala com minha mãe, mas ela conversa com ele. É um papo de uma via só”, explicou um dos filhos.

De acordo o site inglês The Mirror, o motivo do silêncio é o ciúmes que Otou ficou de Yumi quando os filhos nasceram. “Quando as crianças vieram ao mundo, minha mulher ficou muito envolvida e ocupada com elas. Fiquei meio ciumento. Estava mau-humorado. Agora não tem volta mais”, disse a um programa de televisão local.

O silêncio só foi quebrado porque um programa de televisão organizou um encontro para o casal num lugar especial: no mesmo parque em que os dois se conheceram. Depois de (mais) alguns minutos calado, Otou finalmente começou a falar. “Parece que faz um tempo que nos falamos. Você era tão preocupada com as crianças. Yumi, até agora, você passou por muitas dificuldades. Sou grato por tudo o que você fez”, disse.

O casal prometeu um futuro com mais conversa.

Veja vídeo exposto em programa de TV local:

https://youtu.be/qQzstEAnEL4

FONTE: VEJA SP